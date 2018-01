Il 2018 inizia con il botto per l'App Store di Apple: 300 milioni di Dollari di acquisti!

I clienti dell’in tutto il mondo hanno reso le app e i giochi una parte importante della loro stagione natalizia nel 2017, ancora più che in passato, con l’apice raggiunto il giorno di Capodanno 2018 che ha registrato acquisti per 300 milioni di Dollari.

Durante la settimana iniziata la vigilia di Natale, un numero record di clienti ha fatto acquisti o ha scaricato app dall'App Store, spendendo oltre 890 milioni di dollari nell’arco di quei sette giorni.

"Siamo entusiasti della reazione al nuovo App Store e di vedere così tanti clienti scoprire e divertirsi con nuove app e nuovi giochi", ha affermato Phil Schiller, Senior Vice President Worldwide Marketing di Apple. "Vogliamo ringraziare tutti gli sviluppatori di app creativi che hanno creato queste fantastiche app e contribuito a cambiare la vita delle persone. Nel solo 2017, gli sviluppatori iOS hanno guadagnato 26,5 miliardi di dollari, oltre il 30 percento in più rispetto al 2016.”

Pokémon GO è tornato in cima alle classifiche App Store il 21 dicembre con l'introduzione di nuove funzionalità di realtà aumentata, basate sul framework ARKit di Apple offrendo un gameplay più dettagliato e realistico. I clienti hanno ora accesso a quasi 2.000 app sviluppate con ARKit in ogni sezione dell'App Store. Tra i titoli AR più popolari ci sono giochi come CSR Racing 2, Stack AR e Kings of Pool; app per lo shopping come Amazon e Wayfair; app educative tra cui Night Sky e Thomas & Friends Minis; e app per i social media tra cui Pitu e Snapchat.

L'App Store, recentemente riprogettato e introdotto con iOS 11 a settembre, ha anche reso la scoperta di app e giochi divertente e facile per l’oltre mezzo miliardo di clienti che visitano l'App Store ogni settimana. Le nuove schede Oggi, Giochi e App dell'App Store hanno messo in risalto i successi del 2017, tra cui Animal Crossing: Pocket Camp, Monument Valley 2, King of Glory, Calm e Affinity Photo. Anche grandi preferiti dai fan come Clash of Clans, Candy Crush Saga, Enlight Videoleap, 1Password e Hulu sono rimasti popolari durante tutto l’anno.

Da quando App Store è stato lanciato nel luglio 2008, gli sviluppatori iOS hanno guadagnato oltre 86 miliardi di dollari.