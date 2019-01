Il 2019 rende di pubblico dominio anche lo storico cartone animato Felix The Cat

Come vi abbiamo già riportato in questa news, il 2019 ha fatto scadere i diritti d'autore di migliaia di opere. Ebbene, tra queste c'è Felix the Cat, un personaggio immaginario conosciuto in tutto il mondo da molto tempo. Noto in Italia anche come Mio Mao, il gatto è stato al centro di innumerevoli cortometraggi, fumetti, serie televisive e film.

Interessante notare anche che Felix the Cat è stato protagonista dell'omonimo videogioco per Game Boy pubblicato nel 1993. Qui sopra potete invece vedere un filmato tratto dal cartone animato pubblicato nel 1923, che ora non è più sotto diritti d'autore.



Per chi non lo sapesse, stando anche a quanto riportato dai colleghi di Motherboard US e Smithsonian Mag, a partire dal 2019 una miriade di contenuti è diventata disponibile per chiunque voglia riadattarli, riproporli o distribuirli. Chiaramente vi consigliamo di informarvi al meglio sulle leggi vigenti, nel caso siate interessanti.

Si tratta sicuramente di un evento raro, in quanto una pubblicazione così massiccia di contenuti non più coperti da diritto d'autore risale a prima dell'avvento di Google. Tutta colpa di un congelamento delle scadenze dei diritti d'autore (Sonny Bono Copyright Term Extension Act), che ha consentito alle opere pubblicate nel 1923 di rimanere sotto diritto d'autore per 95 anni. Tutte le opere pubblicate in quell'anno sono quindi ora di pubblico dominio, anche se possono esistere delle eccezioni, vista la complessità della burocrazia. "Far ripartire il pubblico dominio ha di per sé un valore enorme, ma l'errore è stato in primo luogo estendere i termini di protezione per opere già pubblicate," ha dichiarato Michael Geist, professore di legge dell'Università di Ottawa, ai microfoni di Motherboard. Pensate che, salvo stravolgimenti, Mickey Mouse (Topolino) dovrebbe diventare di pubblico dominio nel 2024.