Il 28 ottobre è la notte internazionale di osservazione della luna

La(InOMN) è un evento annuale pubblico che incoraggia l'osservazione della nostra Luna per apprezzarla e capirla, nonché per scoprire tutte le curiosità attorno al satellite che vediamo in cielo durante la notte.

Se siete interessati all'evento e volete sapere dove trovare tutti gli eventi dell'InOM vicino alla vostra città, vi invitiamo a controllare su questa mappa tutti i punti di ritrovo previsti per il 28 ottobre. Ad ogni punto dovrebbe essere associato un link che vi riporta al sito con tutte le istruzioni per partecipare all'escursione.

L'iniziativa promossa a livello mondiale da numerose organizzazioni, enti di ricerca, associazioni quali la NASA (National Aeronautics and Space Administration), l’EU-Universe Awareness e la Lunar and Planetary Institute. In Italia l’appuntamento è promosso dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e dall’Unione Astrofili Italiani (UAI).

Questo mese il Lunar Reconnaissance Orbiter festeggia 100 giorni lunari di orbita attorno al satellite, che corrispondono ognuno a 29,5 giorni sulla terra. La sonda ci permette di studiare la superficie lunare, misurare le sue temperature e studiare tutte le reazioni chimiche che avvengono nel ciclo gioro/notte.