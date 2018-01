Il 31 Gennaio ci sarà l'eclissi lunare più particolare degli ultimi 150 anni

Tra gli eventi più emozionanti del 2017 figura ovviamente l' eclissi solare totale che è stata visibile solo negli Stati Uniti. Per tutti gli appassionati, arriva oggi un'altra piacevole notizia, perchè il prossimo 31 Gennaio ci sarà l'eclissi lunare più particolare degli ultimi 150 anni.

Si tratta di un'eclissi lunare totale. Ma quello che la rende così particolare è dato dal fatto che avverrà nel periodo di Blue Moon, o la seconda luna piena del mese (a seconda delle definizioni). Questi due eventi non coincidevano dal 1866, e rendono l'evento unico negli ultimi centocinquanta anni, ma per il successivo non bisognerà attendere tutto questo tempo, perchè avverrà nel 2028.

Come notato da Space.com, l'evento non sarà visibile in tutti gli Stati Uniti per intero, mentre i paesi dell'Asia Centrale ed Orientale, Indonesia, Nuova Zelanda e parte dell'Australia otterranno una buona visuale. Dall'Alaska, le Hawaii ed il nord-ovest del Canada, invece, sarà visibile, mentre le parti più orientali del Nord e Centro America lo potranno osservare per una breve frazione di tempo. Ad esempio, nei paesi degli USA che rientrano nel fuso orario MST, potranno osservare l'Eclissi dalle 04:48, nella fase finale. Per coloro che abitano sulla Costa Orientale (EST) degli Stati Uniti, l'eclissi inizierà alle ore 6:48.

Questa sera, inoltre, sarà visibile la così detta Superluna: il Satellite del nostro pianeta sarà più vicino alla Terra ed apparirà un pò più grande e luminoso rispetto agli standard classici, ma la differenza non sarà tangibile ad occhi nudi.