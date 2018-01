Il 5G è già realtà negli Stati Uniti: AT&T brucia i tempi

La corsa alè partita e gli operatori statunitensi accelerano nel lancio di servizi basati sul nuovo standard.ha infatti annunciato oggi che il 5G sarà disponibile entro la fine di quest’anno, anticipando così il passaggio alla nuova tecnologia.

Melissa Arnoldi, Presidente di AT&T Technology and Operations, ha riferito che "Il 5G cambierà il modo in cui viviamo, lavoriamo e godiamo l’intrattenimento. Ci stiamo muovendo velocemente per dare il via all’implementazione della rete mobile 5G quest’anno e per sbloccare il futuro della connettività per i consumatori e il mondo lavorativo. Con velocità maggiori e latenza ultra-bassa, il 5G offrirà e migliorerà esperienze come la realtà virtuale, le future auto a guida autonoma, i video immersivi in 4K e altro ancora”.

AT&T sta testando gli standard pre-5G per i servizi fixed wireless. Oltre ai piani per l’offerta di dispositivi mobili 5G ai consumatori ha dichiarato che testerà la tecnologia 5G con aziende di ogni dimensione in tutti i settori. AT&T prevede di lanciare la sua rete veloce in dodici mercati insieme a un dispositivo capace di sfruttarla. I dispositivi odierni infatti non vanno oltre il 4G.