Il 73% degli americani ora crede nel cambiamento climatico, è la prima volta

Secondo un sondaggio oggi il 74% degli americani si è convinto che il surriscaldamento globale sia reale, è una notizia non scontata. Negli Stati Uniti è sempre stato un tema divisivo, ma ora la convinzione che sia necessario fare qualcosa si è diffusa anche in ambienti dove il problema storicamente veniva respinto.

Il dato ci viene dalla combinazione di alcuni sondaggi condotti da Yale, dalla George Mason University, Associated Press e Università di Chicago. L'indagine di Yale riporta che il 73% degli americani ora crede che il cambiamento climatico sia reale, con circa il 50% degli intervistati che si dice "molto sicura" di questo.

Nel 2015, tre anni fa, il numero di persone che credevano che il problema non fosse una invenzione si fermava al 63% della popolazione. Inoltre il 62% degli intervistati pensa che il surriscaldamento globale sia indotto dall'attività umana, anche questo è un dato interessante perché secondo alcune teorie, avvalorate anche da più di qualche accademico, il cambiamento potrebbe essere accentuato da fenomeni su cui l'uomo non ha nessun controllo.

Il 14% degli americani, ad ogni modo, ha già raggiunto una fase di pessimismo disfattista, sostenendo che ormai è troppo tardi per porre rimedio al problema.

Ora davanti a questa consapevolezza, cosa sono disposti a sacrificare personalmente gli americani per salvare il pianeta? Non molto, dice Popular Mechanics: più del 50% di loro si dice disposto a contribuire alla causa ambientalista con non più di 1$ (un dollaro) al mese, mentre il 25% dice che potrebbe arrivare anche a 40$.