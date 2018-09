Il Baseball americano entra nella nuova frontiera del merchandising: le crypto-bobblehead

Il mondo del collezionismo continua il suo trend di progressiva digitalizzazione. Il 21 settembre la squadra di Baseball dei Dodgers terrà una serata dove saranno regalati 40.000 voucher per riscattare tre bobblehead completamente virtuali e distribuiti tramite la piattaforma Ethereum.

Clayton Kershaw, Justin Turner e Kenley Jansens, questi i tre giocatori oggetto dell'iniziativa. É la prima iniziativa di questo tipo, verosimilmente il primo giveaway di crypto-token nel mondo dello sport — dicono gli stessi Dodgers.

40.000 i voucher che saranno distribuiti nel corso della serata, che è organizzata nello stesso giorno del match contro la squadra dei Padres. Ognuno dei voucher permetterà di ottenere una sola delle tre bobblehead virtuali. Il codice contenuto nella card fornita durante l'evento dovrà essere riscattato su un apposito sito. Il feticcio virtuale sarà poi inviato al wallet ethereum dei tifosi.

La bobblehead ottenuta è casuale, e si avrà la stessa probabilità di ottenere ciascuna delle tre — il che implica che ognuno dei tre giocatori avrà lo stesso livello di rarità.

"Siamo entusiasti per il nostro primo crypto giveaway e non vediamo l'ora di esplorare con i nostri fan un mercato completamente nuovo", ha detto Lon Rosen, vicepresidente del team e a capo del marketing. "Speriamo che catturi l'interesse dei fan dei Dodgers, e aiuti a lanciare una nuova era per i collezionabili digitali".

Negli ultimi mesi è scoppiato un vero e proprio boom dei collezionabili digitali. Rimanendo sempre nell'ambito della piattaforma Ethereum, vi avevamo raccontato di come la mania per i gattini virtuali avesse praticamente mandato in tilt la piattaforma su cui si basano gli Ether. Ma non è l'unico caso eclatante, un'app che ha riscosso relativamente un certo successo negli Stati Uniti, quest'anno, è stata Quidd.

Quidd permette di acquistare dei pacchetti virtuali, simili a quelli di Hearthstone, contententi sticker e gif che possono essere collezionati, scambiati, e, quindi, utilizzati su alcune app come iMessage. Al momento sono moltissimi i personaggi del mondo dei toys e dell'entertainment che possono essere trovati nei pacchetti. Tra questi Rick & Morty, My Little Pony e numerose delle proprietà intellettuali di Disney.