Il Bitcoin sbarca al Chicago Board Options Exchange: il sito web va in tilt

Nuova era per il Bitcoin . La criptovaluta più importante al mondo, infatti, è ufficialmente sbarcata al, alla mezzanotte italiana di oggi (le ore 18:00 americane), ha emesso dei future per gli interessati.

Gli investitori, come accade per le opzioni binarie, infatti, da oggi saranno in grado di scommettere sull'andamento del Bitcoin con contratti a scadenza: i future con scadenza 14 Febbraio e 14 Marzo hanno toccato quota 19.000 Dollari, contro i 15.400 Dollari d'apertura, a dimostrazione dell'interesse crescente nei confronti della moneta.

Durante la prima ora di negoziazione, sarebbero stati scambiati oltre 600 contratti, con le visite al sito web che sono schizzate verso l'alto e che l'hanno addirittura mandato in crash per circa venti minuti. Non sono nemmeno mancate le sospensioni, proprio come accade in borsa, dal momento che il circuito prevede che gli scambi si congelino per due minuti ogni qualvolta il titolo (XBT, questa la sigla del Bitcoin) registra una variazione del prezzo del 10% o superiore, e di cinque minuti se gli sbalzi toccano quota 20%.

Il 18 Dicembre verrà emesso un altro future, presso il Chicago Mercantile Exchange, un concorrente CBOE.

Si tratta dell'ennesimo tentativo per rendere il Bitcoin legittimo a livello internazionale, come ammesso dai gestori del CBOE, ma non tutti sono ancora convinti. Molti, tra utenti ed investitori, infatti, si dicono certi del fatto che questa sia la prossima grande bolla finanziaria pronta ad esplodere, ma nel frattempo continua a fare felici coloro che ci hanno scommesso con rialzi da record.