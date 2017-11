Il Bitcoin sfonda la barriera dei 7.000 Dollari dopo il brusco calo

A meno di due settimane dal picco raggiunto dal Bitcoin , che ha sfondato la barriera dei 7.500 Dollari, raggiungendo il massimo storico di 7.500 Dollari, ed a una settimana dal brusco calo, la criptovaluta è tornata ad assestarsi sui 7.000 Dollari.

Nel corso degli ultimi giorni la moneta virtuale ha oscillato, andando al di sotto di 6.000 Dollari per poi arrivare a 6.500 Dollari, per superare, nella giornata di ieri la soglia di 7.000 Dollari per la seconda volta in assoluto.

La criptovaluta, come vi abbiamo ampiamente raccontato su queste pagine, aveva aumentato la capitalizzazione complessiva del mercato dopo il blocco dell’aggiornamento software, molto discusso e controverso, che avrebbe potuto dividere in due la moneta, e che è stato poi annullato a seguito delle proteste arrivate da parte della cryptocommunity.

La scorsa settimana, inoltre, il vice presidente di Goldman Sachs aveva ipotizzato un consolidamento del valore a 7.941 Dollari, quindi di poco inferiore agli 8.000 Dollari.