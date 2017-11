Il Bitcoin torna a guadagnare terreno, dopo il calo della scorsa settimana

Qualche giorno fa su queste pagine vi abbiamo parlato del brusco calo registrato dalla scorsa settimana, che aveva perso quasi un terzo del suo valore in meno di quattro giorni. Oggi vi segnaliamo un trend letteralmente opposto.

La criptovaluta, infatti, nella giornata di oggi lunedì 13 Novembre è tornata a guadagnare terreno, incrementando il proprio valore di più di 1.000 Dollari rispetto al prezzo di chiusura di venerdì.

Per chi non avesse seguito le vicende relative alla moneta virtuale, nella seconda metà della scorsa settimana aveva chiuso uno scambio a 5.555 Dollari, in calo di quasi il 30 per cento rispetto ai 7.900 Dollari del mercoledì precedente.

Oggi, alla riapertura delle negoziazioni, ha guadagnato il 14%, attestandosi a 6.718 Dollari, comunque più di 1.000 Dollari in meno rispetto al record della settimana precedente. Secondo alcuni osservatori il calo sarebbe stato provocato dalla decisione di effettuare l’upgrade al software, che avrebbe potuto dividere la criptovaluta in due, nonostante l’impatto positivo iniziale sulla moneta digitale, che gli aveva fatto raggiungere appunto il punto più alto.