Il Black Friday di HTC: 20% di sconto su HTC U11, One e Desire 10

Anche HTC si aggiunge alla lista di produttori che stanno lanciando offerte in occasione della settimana del Black Friday, che darà ufficialmente il via alla stagione natalizia.

Il produttore taiwanese, attraverso una mail inviata agli iscritti all’HTC Club, ha annunciato che da oggi 20 Novembre, fino al prossimo 27 Novembre, fino ad esaurimento scorte saranno disponibili a prodotti scontati molti dei propri smartphone, tra cui anche gli ultimi top di gamma.

In particolare, è previsto uno sconto del 20% su HTC U11 da 128 o 64 gigabyte, HTC One A9s ed HTC Desire 10 Lifestyle. Il ribasso è del 10% su HTC U11 Life ed HTC U11 Plus, ma non è tutto perchè il gigante asiatico offre il 40% di sconto sugli accessori se abbinati ad un qualsiasi telefono. Tra tutti vengono citati gli auricolari JBL USB C Reflect, il caricatore auto a doppio ingresso e l’adattatore USB-C - 3,5mm jack.

L’offerta è accessibile attraverso questo indirizzo a tutti gli iscritto ad HTC Club.