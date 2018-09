Il browser Tor è finalmente disponibile su Android, in versione Alpha

Tor, il popolare browser per PC divenuto famoso per le protezioni offerte a tutti coloro che non intendono lasciare traccia delle sessioni di navigazione su internet, è pronto ad approdare su Android. Come annunciato dagli sviluppatori attraverso un lungo post pubblicato sul blog ufficiale, la versione finale sarà disponibile solo successivamente.

Nel momento in cui vi stiamo scrivendo attraverso il Play Store può essere scaricata solo la versione Alpha dell'applicazione, con l'APK disponibile a questo indirizzo. Il lancio della build finale è previsto solo per l'inizio della 2019.

Attenzione però: dal momento che si tratta di una versione Alpha, per il corretto funzionamento è necessario installare Orbot, un'applicazione per i proxy che connetterà Tor per Android alla rete del browser, garantendo quindi tutte le protezioni che lo hanno reso famoso in tutto il mondo e l'accesso al Deep Web. Gli sviluppatori però stanno già lavorando per far si che con la versione finale non sia necessario questo passaggio aggiuntivo.

A livello di funzionalità, Tor isola tutti i siti visitati in modo tale da impedire alle piattaforme pubblicitarie di effettuare il tracking. I cookie si cancellano in automatico al termine di ogni sessione di navigazione. L'applicazione include anche degli avanzati sistemi che impediscono il tracciamento delle attività e, nel caso di Android, rende difficile l'intercettazione delle impronte digitali e delle informazioni contenute sul dispositivo. La navigazione, dovendo passare attraverso vari strati di crittografia sarà ovviamente più lenta, ma si tratta di un compromesso che molti decideranno di pagare in cambio di una maggiore protezione.

Per gli utenti iOS, gli sviluppatori raccomandano di utilizzare Onion Browser.