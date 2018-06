Il caos delle nuvole di Giove visto dalla sonda spaziale Juno

L'immagine che potete ammirare in fondo alla news riprende il caos dei vortici visibile sullo strato più alto dell'atmosfera di Giove visto dalla prospettiva della sonda spaziale Juno che da quasi due anni orbita attorno al gigantesco pianeta gassoso. Lo scatto è stato pubblicato dalla NASA in versione "grezza" e successivamente rielaborato.

Nella foto è stato ripreso l'emisfero nord di Giove nella data del 23 maggio, quando il telescopio Juno stava effettuando la sua 13esima orbita del pianeta. Tra la parte più alta delle nuvole e la sonda al momento dello scatto c'è una distanza di più di 15.000 km.

La regione che vedete non presenta dei pattern ben distinguibili ma appare come caotica e turbolenta, visti tutti i vortici che ci sono tra le nuvole. In generale le zone più scure sono quelle più basse, mentre quelle più chiare sono le più alte, composte da ammoniaca oppure da ammoniaca ed acqua, mischiati con altri elementi chimici che per ora sono sconosciuti.

Il vortice ovale in basso e centrale è quello che spicca di più in mezzo al caos dell'atmosfera. Mentre un telescopio terrestre riesce a vedere questo "oggetto" completamente bianco, Juno è in grado di catturarne tutti i dettagli, specialmente nel centro dove è possibile riconoscere tutte le piccole strutture interne.

L'immagine è stata creata dagli scienziati Gerald Eichstädt a Seán Doran basandosi sugli scatti della JunoCam.

