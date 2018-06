Il capo della programmazione hip-hop di Spotify lascia la compagnia per unirsi a YouTube

Spotify sta per perdere uno dei pezzi grossi della sua programmazione musicale. Tuma Basa, il curatore della playlist RapCaviar, dopo aver lasciato la compagnia a marzo si prepara ora ad entrare tra le file di Google: metterà a disposizione tutte le sue conoscenze in questo settore per YouTube.

Secondo il direttore della sezione musicale di YouTube, Lyor Cohen, Basa è un vero e proprio veterano di questa industria e sarà in grado di dare un valido aiuto alla compagnia nel mettere in contatto gli artisti con i propri fan. Le competenze del curatore sembrano confermate dal successo riscosso dalla sua playlist, che può vantare più di 9 milioni di follower e che è stata un ottimo veicolo in passato per dare la giusta visibilità ad alcuni artisti, oggi affermati.

Una mossa, quella di YouTube, che segue di qualche mese il lancio dei due nuovi servizi: Premium, che va considerato come l'erede di Red, e Music, che ha il compito di sostituire Play Music.

Ma oltre a Spotify, il colosso dei video di Google dovrà fare i conti con un vecchio avversario, che per anni ha dominato il settore musicale con iTunes ed iPod: stiamo parlando di Apple, che secondo il Music Business Worlwide starebbe per tornare alla carica con il lancio di una nuova divisione, interamente dedicata all'editoria musicale e guidata da Elena Segal.