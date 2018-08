Il capo ingegnere di Tesla passa ad Apple. Novità sulle vettura della Mela in arrivo?

Doug Field, l'ex VP of Mac hardware di Apple, che aveva lasciato il colosso di Cupertino per diventare ingegnere capo di Tesla, è tornato nella compagnia di Cupertino. La Mela ha infatti confermato la notizia a John Gruber di Darling Firebell, secondo cui Field con ogni probabilità andrà a lavorare su Project Titan.

Field, in Tesla si è occupato della produzione e dell'ingegneria automobilistica, compiti che poi ha assunto l'amministratore delegato Elon Musk dopo che la compagnia non è riuscita a raggiungere l'obiettivo di produzione del primo quarto per il Model 3. Nel mese di Maggio, Field si è preso un mese di congedo, salvo poi lasciare la compagnia completamente a Giugno.

Secondo quanto riferito da alcuni siti, Project Titan sarebbe stato notevolmente ridimensionato rispetto ai piani iniziali, con centinaia di persone che hanno lasciato la divisione in quanto Apple avrebbe scelto di concentrarsi sulla ricerca di partner produttivi automobilistici per il proprio software di guida autonoma. Secondo Gruber, il ritorno di Field in Project Titan suggerisce che Apple potrebbe ancora avere interesse nei confronti della produzione di veicoli, ma a riguardo ancora non sono arrivate ancora conferme ufficiali.

I piani originali parlavano di una vettura da lanciare sul mercato entro il 2020.