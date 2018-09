il cargo spaziale giapponese attraccherà alla ISS nelle prossime ore

L'agenzia spaziale giapponese è finalmente pronta a lanciare il cargo HTV-7 per inviare rifornimenti alla ISS. la NASA fornirà una copertura dell'intero evento tramite una diretta video.

Ritardato a causa di condizioni meteorologiche avverse, la Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) ora punta alle 1:52 pm EDT di Sabato 22 settembre (19:52 ore italiane) per il lancio del suo veicolo spaziale cargo H-II Transfer Vehicle-7, o semplicemente HTV-7.

Caricato con più di cinque tonnellate di materiale di consumo, pezzi di ricambio ed alcuni esperimenti, HTV-7 partirà in direzione della Stazione Spaziale Internazionale dal Centro Spaziale Tanegashima, in Giappone. La copertura live del lancio inizierà alle 19:30 ora italiana su NASA Television e sul sito web dedicato alle dirette.

Il carico utile di HTV-7 include sei nuove batterie agli ioni di litio ed adattatori per sostituire le vecchie batterie al nichel-idrogeno, che costituiscono parte del sistema elettrico della stazione. A causa del ritardo del lancio dell'HTV-7, la NASA è stata costretta a riprogrammare due passeggiate spaziali per completare l'installazione di queste nuove batterie e adattatori, così come il media briefing che anticipa solitamente questo tipo di evento.

H-II Transfer Vehicle è stato interamente progettato e costruito in Giappone, ed è il principale veicolo spaziale senza equipaggio di JAXA per il trasporto di carichi, utilizzato per rifornire la Stazione Spaziale Internazionale. Le modalità di aggancio di HTV con la ISS sono spettacolari: il veicolo esegue un rendez-vous con la stazione mantenendo una posizione prestabilita già a diversi metri di distanza per permettere all'equipaggio, tramite il braccio robotico della stazione, di catturare HTV e "attraccarlo" al lato inferiore del nodo Harmony.

HTV è costituito di due parti principali. la prima parte è il Pressurized Logistics Carrier (PLC, una cabina pressurizzata), che trasporta merci da utilizzare a bordo (rack per esperimenti, cibo e vestiti). La pressione dell'aria interna del PLC viene mantenuta pari a quella standard sulla Terra a livello del mare (1 atm), mentre la temperatura viene controllata durante tutte le fasi di volo e la fase di attracco.

La seconda parte, l'ULC (Unpressurized Logistic Carrier) accoglie un Exposed Pallet, ovvero un materiale utilizzato per trasportare esperimenti e pezzi di ricambio da utilizzare al di fuori della ISS.

Mentre il cargo è ormeggiato, l'equipaggio può entrare nella parte pressurizzata per trasferire le forniture a bordo della ISS. Il carico presente nella parte non pressurizzata verrà scaricato utilizzando il braccio robotico della stazione e il braccio robotico Kibo. HTV fungerà anche come "cestino:

Dopo essere stato svuotato, sarà riempito con i rifiuti accumulati sulla ISS ed altri oggetti di scarto. Verrà poi indirizzato verso l'atmosfera terrestre, per disintegrarsi prima di toccare terra.