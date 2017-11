Il CEO di Amazon ha venduto 1 miliardo di Dollari di azioni

L’amministratore delegato di Jeff Bezos , la settimana scorsa è nuovamente diventato l’uomo più ricco del mondo mettendosi alle spalle l’ex collega di, con un patrimonio di 95 miliardi di Dollari secondo l’indice di Bloomberg.

La maggior parte di questo patrimonio, però, proviene dalle azioni di Amazon nelle mani del CEO, che ogni tanto li converte in denaro contanti. Tali operazioni vengono registrate dalla US Securities and Exchange Commission.

La scorsa settimana, Bezos ha portato a termine questa procedura, vendendo la bellezza di 1 miliardo di Dollari di azioni. Si tratta di un record, dal momento che precedentemente Bezos si era fermato tra 900.000 Dollari ed 1 milione di Dollari.

La scelta probabilmente è dettata dal fatto che l’ultima relazione trimestrale ha fatto letteralmente volare il titolo Amazon in borsa, portando ad um aumento del 48% su base annua, e del 18% solo nel mese di settembre, che ha reso le azioni di Bezos ancora più redditizie.

Non è noto il motivo per cui abbia preso tale decisione, ma nonostante l’importante vendita, detiene ancora l’80% del gigante degli e-commerce.