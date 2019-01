Il CEO di NVIDIA Jensen Huang definisce la Radeon VII di AMD 'Deludente'

Al CEO di NVIDIA Jensen Huang la nuova Radeon VII non piace proprio per niente. Durante un’intervista con la stampa, Huang l’ha definita deludente, parlando della mancanza di innovazione della scheda video di AMD.

La Radeon VII è la nuova GPU top di gamma di AMD, realizzata con processo produttivo a 7 nm e dotata di 16 GB di RAM HBM2. Secondo Huang “Le prestazioni sono deludenti e non propone nulla di nuovo. Non c’è Ray Tracing, non c’è IA. È una GPU a 7 nm con memorie HBM che riesce a malapena a stare dietro alla 2080. Con il DLSS li schiacceremo, stessa cosa con il Ray Tracing. È stato uno strano lancio, probabilmente ci hanno pensato la mattina.”

La risposta del CEO di AMD Lisa Su, molto diplomatica, non si è fatta attendere: “Siamo molto contenti della Radeon VII, probabilmente non l’ha ancora vista”, facendo riferimento alle parole di Huang. Il CEO di NVIDIA non si è fermato, arrivando ad affermare che il “Freesync non ha mai dato prova di funzionare… nemmeno con le GPU di AMD”.

Parole pesanti quelle del CEO di NVIDIA, che vanno però inquadrate nel contesto della discussione in cui sono state fatte, informale e scherzoso, in cui ha dichiarato anche che, ogni tanto, gli piace criticare la concorrenza.

Ad ogni modo, le argomentazioni usate dal CEO sulla Radeon VII sembrano condivise da una parte degli appassionati, come si evince dai commenti all’annuncio di AMD, che non ha convinto tutti. Impossibile trarre ora qualsiasi conclusione sulla nuova arrivata in casa AMD, meglio attendere le recensioni che potranno chiarire più di tutto il potenziale di questa scheda.