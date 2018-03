Il CEO di NVIDIA: lontani dal soddisfare la domanda delle GPU. Colpa delle criptovalute

La carenza di GPU NVIDIA che sta attanagliando il mercato preoccupa l'amministratore delegato della compagnia, che nel corso di una conferenza tenuta nella giornata di ieri ha descritto in maniera estremamente precisa questo periodo che sta attraversando l'industria, puntando il dito contro il settore delle criptovalute.

Huang ha affermato, in maniera estremamente precisa ed onesta, che Nvidia non è nel settore delle criptovalute. E come tale, ha dichiarato che avrebbe preferito utilizzare le GPU prodotte dalla sua aziende nella aree a cui si rivolge la compagnia storicamente, ma la crescente popolarità delle monete virtuali ha portato ad una crescita della domanda di GPU e quindi ad una carenza di disponibilità per gli utenti.

"La criptovaluta non ci riguarda. Il settore del gaming sta crescendo ed anche le workstation stanno facendo lo stesso, per via del ray tracing", ha affermato il massimo dirigente, lasciando intendere che sono queste le aree a cui si vorrebbe rivolgere la compagnia.

"Molti dei nostri modelli di fascia alta sono andati sold out, ed adesso la sfida per noi è mantenere sul mercato le schede video per i giocatori" ha detto, aggiungendo che tutto ciò è dovuto "alla filosofia delle criptovalute, che si basano sull'utilizzo del calcolo distribuito ad alte prestazioni. Ad oggi, i supercomputer sono nelle mani di quasi tutti a livello mondiale, ecco perchè nessuna forza singola o ente può controllare le valute".

Sulle future strategie della società, Huang è stato chiaro: "dobbiamo produrne molte di più. La catena di fornitura di GPU sta lavorando duramente e lo stesso vale per i nostri partner. Dobbiamo fare di tutto per avvicinarci alla domanda del mercato. E proprio ora, non siamo neanche lontanamente vicini a questo obiettivo, ecco perchè siamo costretti a continuare a correre".