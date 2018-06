Il CEO di Nvidia: niente nuove GPU per il gaming a breve

A due anni di distanza dal lancio dell'attuale generazione di GPU targate NVIDIA e basate sull'architettura Pascal, la compagnia non sembra avere alcuna intenzione di fare qualche passo in avanti. Lo ha rivelato l'amministratore delegato della compagnia, Jensen Huang nel corso del Computex di Taipei.

Il CEO, nella fattispecie, parlando con i giornalisti durante un incontro con i giornalisti tenuto a Taipei, ha rivelato che ancora non è tempo per presentare la nuova generazione di GPU GeForce, invitando gli utenti ad "aspettare ancora molto" prima di poterle vedere in azione.

La domanda è risultata essere particolarmente interessante in quanto negli ultimi tempi i prezzi delle GPU sono aumentate in maniera sostanziale, alla luce dell'aumento della popolarità delle criptovalute. Fortunatamente di recente il trend sembra essere diminuito, ma i prezzi sono comunque molto elevati se si conta che si è di fronte ad una tecnologia di due anni fa.

NVIDIA ha distribuito sul mercato alcune GPU basate sull'architettura Volta di nuova generazione, come la Titan V che ha un costo di 2.999 Dollari. Si tratta di una scheda progettata per l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico, e non rivolta al mercato del gaming, in cui molti videogiocatori hanno chiesto nuove tecnologie e GPU a prezzi più accessibili.

Voci di corridoio suggeriscono che la prossima piattaforma GeForce potrebbe chiamarsi Turing, ma almeno ad oggi non sappiamo quando vedranno la luce.