Il CEO di NVIDIA: 'Turing rivoluzionerà la grafica nei giochi', grazie al Ray Tracing

Mancano poche ore alla presentazione delle nuove GPU di NVIDIA. Le RTX 2080 Ti, RTX 2080 ed RTX 2070 dovrebbero essere svelate a breve a Colonia, nel frattempo il CEO Jen-Hsun Huang ha parlato agli investitori prima della presentazione ufficiale.

Durante la conference Call, di cui potete trovare una trascrizione in lingua originale a questo link, il CEO di NVIDIA ha usato parole forti per descrivere la nuova architettura in arrivo. “La famiglia RTX sarà un cambiamento molto importante per noi. La rivoluzione della computer grafica sarà abbracciata da molti sviluppatori.” Il riferimento è ovviamente alla capacità delle nuove GPU di sfruttare il rendering ibrido, che combina rasterizzazione e Ray Tracing per gestire al meglio alcuni aspetti degli engine grafici, dai riflessi all’illuminazione. Un assaggio della nuova tecnologia lo abbiamo avuto alla GDC di pochi mesi fa, dove una demo realizzata con l’Unreal Engine 4 ha lasciato a bocca aperta il pubblico. Jen-Hsun Huang è andato anche oltre, affermando che la demo mostrata alla GDC funzionasse grazie a ben 4 GPU Volta.

Questo lascia ben capire quanta potenza computazionale necessiti il rendering ibrido, potenza che ora, con le nuove schede video Turing, viene racchiusa in una singola GPU. “Una singola GPU Turing della famiglia Quadro è capace di far funzionare la stessa demo mostrata a marzo” ha affermato NVIDIA. Questo è possibile grazie a nuove unità di calcolo pensate espressamente per l’accelerazione del rendering in Ray Tracing, chiamate Ray Tracing Core. Ma il CEO di NVIDIA non si ferma qui: “Non ci sono paragoni con Turing. Turing reinventerà la computer grafica; è la prima GPU a supportare il Ray Tracing al mondo, ed è la prima in grado di creare ombre e riflessi fotorealistici”.

Jen-Hsun Huang sembra mostrare molta sicurezza, un buon segnale per l'evento di stasera. Speriamo però che, oltre a presentare le nuove GPU, NVIDIA diffonda anche notizie sui nuovi progetti in via di sviluppo compatibili con la RTX Technology. Allo stato attuale infatti, l’unico gioco annunciato ad utilizzarla è Metro Exodus, troppo poco per capire quale sarà la diffusione di questa tecnologia nel medio periodo.