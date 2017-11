Il CEO di OnePlus conferma OnePlus 5T: disponibile dal 13 novembre

Dopo i molti leaks degli ultimi giorni, riguardanti l’, l’amministratore delegato della società,, ha rivelato chesarà presto svelato e potrà essere acquistato dagli utenti a partire dal 13 Novembre, e non entro la fine del mese come previsto inizialmente.

In un lungo post pubblicato sul forum ufficiale della società, Lau sostiene che l’OnePlus 5T manterrà il jack per le cuffie da 3,5 millimetri, in contrasto con la tendenza del mercato che lo ha praticamente pensionato, a partire dal lancio di iPhone 7 dello scorso anno.

La scelta di mantenere il jack è da imputare alla qualità audio, ma anche il fatto che OnePlus vuole dare libertà agi utenti. Lau sostiene che l’80% degli utenti utilizzano attualmente il jack per le cuffie, e la sua rimozione potrebbe provocare non pochi problemi.

OnePlus chiaramente ancora non ha confermato le schede tecniche emerse in rete, ma a quanto pare < includerà uno schermo da 6 pollici con aspect ratio di 18:9 e risoluzione di 2160x1080 pixel, processore Snapdragon 835, 8 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di memoria interna.