Il CEO di OnePlus conferma le specifiche di OnePlus 6

Attraverso un post sul forum intitolato "Our Pursuit of Burdenless Speed", l'amministratore delegato di Peter Lau , ha confermato alcune specifiche tecniche chiave per il prossimo smartphone top di gamma della compagnia asiatica.

OnePlus 6, secondo quanto si legge nel post, sarà basato sul processore Snapdragon 845 di Qualcomm, in linea con tutti gli smartphone top di gamma Android che vedranno la luce nel corso dell'anno. Ad affiancarlo, ci saranno 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di spazio di archiviazione.

Si tratta di specifiche che erano già trapelate in precedenza, e la cui conferma non rappresenterà certo una sorpresa. Tuttavia, il fatto che sarà basato su 256 gigabyte di memoria interna, lascia intendere che anche il prezzo sarà elevato rispetto ai predecessori, in rotta con la strategia societaria storica del produttore, il quale fino allo scorso anno si era spinto massimo ai 128 gigabyte di storage.

Sulla possibile data di presentazione, ancora non sono disponibili molte informazioni, in quanto almeno al momento non è stato annunciato alcun keynote.

Sul resto delle specifiche tecniche, invece, sono trapelate molte informazioni ed indiscrezioni: in particolare, a tenere banco negli ultimi tempi ci ha pensato la questione relativa al Notch, che con ogni probabilità caratterizzerà la scocca frontale del dispositivo, nonostante le critiche degli utenti.