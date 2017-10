Il CEO di SoftBank: entro 30 anni Super AI con un QI di 10.000

Per ilnon ci sono dubbi, entro trentanni da oggi esisteranno delle) con un. Contando che un uomo con un'intelligenza estremamente superiore alla media ha undi 160, potete pure farvi due conti.

Si chiama singolarità tecnologica e, con riferimento alle AI, informalmente la si identifica con il momento in cui queste riusciranno a superare l'intelligenza dell'uomo medio. Per l'ingegnere di Google Ray Kurweil pensare che una cosa simile possa avvenire è una sciocchezza, e di parere simile è anche il vertice –sempre Google– del reparto AI John Giannandrea, che addirittura di recente se l'è un po' presa con i moniti di alcuni, tra cui Musk e Putin, che identificherebbero nelle AI uno dei principali rischi per l'umanità.

Ebbene, di parere ben diverso è il CEO di SoftBank Masayoshi Son: per il vertice del gigante delle telecomunicazioni non solo la singolarità è destinata a verificarsi, ma tra soli 30 anni le intelligenze artificiali raggiungeranno un QI di 10.000. Insomma, quelle che tendenzialmente vengono chiamate Super-AI o addirittura AI God potrebbero, volenti o nolenti, diventare una solida realtà tra non poi così tanti anni.

L'affermazione arriva dal Future Investment Initiative, in Arabia Saudita. Stando a Futurism.com Soft Bank avrebbe già investito la cifra mostruosa di 100 miliardi di dollari nello sviluppo di chip capaci di una simile potenza.

"Direi che non c'è dibattito su questo, nessun dubbio", ha detto Masayoshi Son riferendosi all'eventualità che la singolarità tecnologica possa avvenire presto o tardi.