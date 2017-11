Il CEO di TIM: nessuna intenzione di vendere la rete

Nel corso della conference call tenuta a margine dell’annuncio dei risultati finanziari del Q3 2017, l’amministratore delegato di TIM, Amos Genish, ha anche parlato dello stato della rete e dei rumor che vogliono l’operatore telefonico pronto a venderla.

Il CEO ha fermamente smentito le indiscrezioni, affermando che “nessuno sta suggerendo che Tim non controllerà la rete. Non è una cosa tenuta in alcuna considerazione. Tim sarà proprietaria della rete oggi e in futuro. Una separazione strutturale della rete non è stata testata in nessuna parte del mondo”.

Sulla golden power ed il dialogo con il Governo, Genish ha predicato calma: “dovremo aspettare, e dare la nostra opinione” ha affermato, “si, abbiamo avuto la decisione sul golden power che si concentra sulla sicurezza nazionale e sull'obbligo da parte delle società a continuare a mantenere la qualità necessaria per garantire i servizi al paese. E' assolutamente accettabile per noi. Ragionevolmente dobbiamo capire quali saranno i dettagli con il Governo. Vedremo nelle prossime settimane”. Il CEO ha definito “positivi e costruttivi” i dialoghi con il governo, ma ha anche precisato che la Golden power non andrà ad intaccare minimamente lo stato della rete, la cui separazione non è stata proposta, “se ci sarà separazione funzionale, cosa che in questa fase dopo lunghi negoziati ci potrebbe portare alla fase sette per poter garantire maggior indipendenza, muoversi in qualsiasi altra fase della separazione funzionale richiederà d'esser certi che non dobbiamo riparare nulla, rimodificare qualche cosa” ha concluso.