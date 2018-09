Il cervello processa le emoji in un testo e l'ironia allo stesso modo

La ricerca della University of Illinois è riuscita a trovare un interessante meccanismo del cervello che si azionerebbe in corrispondenza di un testo che al suo interno ha delle emoji. Il pattern delle onde cerebrali sarebbe lo stesso che che viene esibito nel caso di un discorso ironico.

Non sempre le emoji vengo usate per rafforzare il senso letterale di una frase scritta. In alcuni casi l'emoji ha l'obiettivo di sovvertire il senso stesso di quanto scritto per indicare l'esatto opposto, ovvero viene sfruttata per trasmettere l'ironia stessa del discorso. In questo caso l'attività del cervello di chi deve interpretare il testo con emoji annesse è la stessa che si innesca per processare un discorso verbale ironico.

Per Benjamin Weissman, linguista, "le emoji sono ovunque. Le persone le usano costantemente in messaggi di testo telematici. Nessuno in ambito di linguistica o psicologia le ha analizzate usando i metodi sperimentali di cui disponiamo, come ad esempio monitorare l'attività elettrica del cervello in tempo reale".

Il pattern chiamato P600 è un "segnale d'errore" che viene registrato in concomitanza con un evento linguistico inaspettato. Questo segnale indica che il cervello sta processando nuovamente la frase, così da analizzarne nuovamente il contenuto. Solitamente è associato agli errori grammaticali, ma anche l'ironia verbale lo innesca.

All'esperimento hanno partecipato 106 persone, le quali hanno permesso agli scienziati di analizzare le loro onde cerebrali in concomitanza della lettura di un testo digitale. Dopo la lettura gli è stato chiesto quale fosse l'interpretazione del testo e se le emoji ne avessero alterato l'interpretazione stessa. Confrontando i pattern registrati con dati provenienti da altri studi, gli studiosi sono arrivati alla conclusione che emoji come quella "ammiccante" innescano gli stessi meccanismi di reinterpretazione del testo nel caso di linguaggio ironico.

Nell'ambito degli studi del cervello umano, Balalaika è uno dei progetti che cerca di rende possibile lo scabio dati tra mente e computer.