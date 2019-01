Il CES 2019 guarda anche al fitness: ecco la kettlebell intelligente che cambia peso

Non solo televisori, monitor e notebook. Dal CES 2019 arriva un interessante progetto per tutti coloro che intendono tenersi in forma utilizzando un accessorio "smart". Si tratta di una kettlebell che, almeno all'apparenza, riprende l'aspetto di un quelle classiche che sono presenti nelle palestre.

La particolarità è rappresentata dal fatto che è possibile cambiare il peso da 12 a 42 libbre di sei in sei attraverso un piccolo monitor montato sulla base. A livello software è presente un sistema di accumulo del peso che, tramite un nucleo rotante che va a sbloccare le piastre che rendono il dispositivo più leggero o pesante a seconda delle impostazioni.

Il dispositivo, che utilizza il Bluetooth 4.0 per interagire con la companion app dedicata, è dotato anche di un sensore di movimento su sei assi che traccia i movimenti durante gli esercizi, mentre l'alimentazione è garantita da una batteria agli ioni di litio che, dati ufficiali alla mano, garantisce fino a quattordici ore di allenamenti.

Il produttore ha anche impostato una serie di esercizi predefiniti che possono essere effettuati in quelle che sono vere e proprie sessioni virtuali. I dati ovviamente vengono scaricati sull'applicazione, che fornisce tante informazioni sui nostri allenamenti.

Kettlebell Connect, contrariamente a molti altri gadget mostrati al CES, è già disponibile in vendita sul sito del produttore a 349 Euro.