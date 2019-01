Il CES premia Matipay: il sistema italiano per pagare Netflix in contanti

C'è anche molto made in Italy al CES 2019 di Las Vegas in corso in questi giorni. Nella città del Nevada infatti è stato premiato un progetto italiano, battezzato Matipay che consente di pagare servizi digitali come Spotify e Netflix in contanti.

L'idea è stata premiata, in quanto si basa sull'integrazione immediata (tre minuti) con le oltre 20 milioni di macchine per la vendita automatica di caffè, bevande e panini, come quelle presenti negli uffici. Matteo Pertosa, figlio del fondatore della compagnia barese, si sofferma proprio sulla diffusione dei distributori e sul fatto che "solo negli Stati Uniti, un buon 30% della popolazione non ha una carta di credito e questa soluzione permetterà di accedere a tanti servizi a loro oggi preclusi".

Sitael era stata già premiata lo scorso anno al CES per la bici elettrica intelligente, ed anche nel 2019 porta a casa il CES Innovation Awards, insieme a Silvio Revelli che ha realizzato la ciotola Mokkie che è in grado di distinguere gli animali domestici per tracciare le necessità alimentari.

Tornando a Matipay, la compagnia ha già iniziato delle trattative con i giganti della Silicon Valley, per portarla in paesi come l'Est Europa dove il numero delle carte di credito è del 30% inferiore rispetto ai paesi più sviluppati.

Come si può facilmente intuire, il sistema si basa sulla combinazione delle tecnologie NFC, Bluetooth ed iBeacon: la macchina si collega in automatico allo smartphone dell'utente che non dovrà fare altro che avvicinare il dispositivo al lettore e con un semplice tocco effettuare l'identificazione. I fondi raccolti a loro volta vengono inseriti in un portafoglio virtuale abilitato per l'e-commerce e che può essere usato anche come carta di credito. Il sistema, grazie ad un algoritmo, è in grado di utilizzare i dati raccolti per fornire promozioni personalizzati.

MatiPay è in fase di installazione su oltre 40 mila macchine e può essere usato anche per l'acquisto di caffè, snack o trasferire credito.