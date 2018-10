Il Chromecast di terza generazione è già in vendita. Ma ancora non è stato annunciato

Con ogni probabilità Google presenterà la nuova generazione di Chromecast nel corso del keynote in programma il prossimo 9 Ottobre, ma su alcuni siti il dongle è già in offerta. Uno dei negozi della catena BestBuy infatti ha già messo in vendita il dispositivo, ed un utente di Reddit è addirittura riuscito ad acquistarlo.

GroveStreetHome, questo il nome dell'utente, ha pubblicato la fotografia che vi proponiamo in calce, che mostra il dispositivo tra le sue mani, ma sostiene di non essere stato in grado di far funzionare il Chromecast in quanto continua a chiedere l'installazione di un aggiornamento. La fotografia però conferma i piccoli (se non insignificanti) cambiamenti a livello estetico: il logo di Chromecast è stato sostituito da quello di Google.

L'arrivo di una terza generazione del Chromecast era nell'aria da tempo, ed evidentemente i rumor emersi in precedenza corrispondevano alla realtà.

GroveStreetHome sostiene che il dispositivo sia stato venduto allo stesso prezzo del predecessore (35 Dollari, o 30 Sterline nel regno unito).

Nel corso del keynote il motore di ricerca dovrebbe annunciare anche la nuova generazione dei Pixel, composta da Pixel 3 e Pixel 3 XL, un Chromebook 2-in-1 e secondo molti anche altri gadget (si parla di un Pixel Watch ma non sono emerse ancora conferme).