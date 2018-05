Il cofondatore di Whatsapp, Jan Koum lascia Facebook. Troppe divergenze sulla privacy

Il co-fondatore ed amministratore di Whatsapp, Jan Koum, ha annunciato che lascerà Facebook a causa di alcune divergenze registrate negli ultimi tempi sui temi della privacy ed il modello di business dell'applicazione di messaggistica acquistata da Facebook.

In un post pubblicato su Facebook, Koum lascia intendere di essersi scontrato con Zuckerberg a causa dell'approccio avuto dalla compagnia nei confronti di temi molto spinosi come la privacy e la crittografia dei dati.

"E' passato quasi un decennio da quando Brian ed io abbiamo creato Whatsapp, ed è stato un viaggio fantastico con alcune delle migliori persone che abbia mai conosciuto. Ma credo sia arrivato il momento di andare avanti. Ho avuto la fortuna di lavorare con un team così incredibilmente piccolo e di vedere come il duro lavoro abbia portato alla creazione di un'app utilizzata da milioni di persone in tutto il mondo.

Me ne vado in un momento in cui Whatsapp viene utilizzato in modo che mai avrei potuto immaginare. Il team è più forte che mai e sono sicuro che continuerà a fare cose incredibili. Mi prenderò del tempo libero per concentrarmi su cose che mi piacciono al di fuori della tecnologia, come le macchine ed i frisbee. Continuerò a sostenere Whatsapp, ma solo dall'esterno. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo viaggio" si legge nel post, a cui ha immediatamente risposto Mark Zuckerberg, il quale si è detto grato a Koum per aver creato un servizio in grado di connettere il mondo, oltre che per gli insegnamenti che gli ha dato.

Il Washington Post però sottolinea che la decisione reale sarebbe da ricercare nella differenza di vedute con l'amministratore delegato sul tema della privacy.

Al momento dell'acquisto, infatti, sia Koum che Acton avevano sottolineato che si sarebbero impegnati a preservare la dinamo di WhatsApp, precisando che non avrebbero mai avallato un'unione con Facebook, tanto meno la condivisione dei dati con la casa madre.

Lo scorso anno però Facebook ha spinto WhatsApp a cambiare i termini del servizio.