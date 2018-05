Il colossale satellite Titano sullo sfondo degli anelli di Saturno

Il 6 maggio 2012 la sonda spaziale Cassini orbitava ancora attorno a Saturno, i suoi anelli ed i suoi satelliti. Lo stesso giorno ha catturato l'immagine del satellite più grande, Titano, coperto dalla sua spessa atmosera e sullo sfondo degli anelli del pianeta.

Titano ha un diametro di più di 5000 km ed è più grande del pianeta Mercurio: lo strato di foschia è visibile chiaramente sui bordi, grazie al contrasto che si crea rispetto agli anelli chiari di Saturno. Sui poli si vede chiaramente che questa stessa foschia diventa più spessa e scura (in alto e in basso nell'immagine in fondo alla news).

La telecamera di Cassini punta verso la regione Shangri-La caratterizzata da dune, mentre la regione dove è atterrata la sonda Huygens si trova in basso a sinistra rispetto al centro (ore 8). Il telescopio spaziale si trovava a quasi 800.000 km di distanza da Titano ed ha ripreso la foto sfruttando la narrow-angle camera ad alta risoluzione.

