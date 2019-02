Il consorzio Unicode ha approvato 59 nuove emojicon: ecco quali sono

L'Unicode Consortium ha da poco ufficializzato l'approvazione di cinquantanove nuove emojicon, che entreranno a far parte del pacchetto già esistente e che amplieranno ulteriormente quello che è ormai divenuto un linguaggio di comunicazione universale tra i più utilizzati al mondo.

Come dicevamo poco sopra, sono 59 le nuove emoji, che diventano 171 se si contano le varianti per sesso e tono della pelle. In totale, le emoji uniche diventeranno 230.

Nell'immagine che vi proponiamo in calce è possibile vedere per intero il nuovo set di emojicon. Il consorzio si è focalizzato principalmente sull'accessibilità: sono infatti rappresentate persone su sedie a rotelle, ma anche non udenti o con cani guida. Presenti anche nuove faccine per il cibo: è stata aggiunta la falafel, la cipolla e l'aglio, mentre dal fronte degli animali fanno il loro ingresso nel set il bradipo, il fenicottero e l'orangotango.

Come sempre, l'approvazione da parte del Consorzio non implica un debutto immediato nei set per i vari sistemi operativi. Il debutto è infatti previsto nell'ultimo trimestre dell'anno, quando Apple e Google inizieranno la distribuzione delle nuove versioni dei rispettivi sistemi operativi Android, iOS e macOS. Nel frattempo però è già possibile prendere familiarità con questi nuovi metodi che faciliteranno le comunicazioni.