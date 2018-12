Il creatore di Android si arrende: Essential Phone va fuori produzione

Andy Rubin, il creatore di Android, alla fine si è arreso: il suo smartphone top di gamma Essential Phone è ora fuori produzione. Pur avendo di fatto inventato il tanto utilizzato notch "a goccia", il dispositivo non ha mai fatto breccia nel cuore degli appassionati e già da tempo le scorte acquistabili online erano limitate.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di 9to5Google, un portavoce dell'azienda ha confermato ufficialmente le insistenti indiscrezioni che circolavano online da mesi: "Le unità di Essential Phone su essential.com sono terminate e l'inventario non sarà aggiornato. Attualmente stiamo lavorando duramente sul nostro prossimo prodotto, ma continueremo a vendere accessori e fornire aggiornamenti software e assistenza clienti alla nostra comunità esistente".

Essential Phone era stato annunciato ufficialmente nel mese di maggio 2017, per poi essere lanciato sul mercato alla fine dello stesso anno. La storia di questo smartphone è stata a dir poco travagliata. L'interesse che si era creato attorno al dispositivo era talmente alto che rispettare le aspettative era essenzialmente impossibile. Pensate che l'azienda Essential era arrivata a valere un miliardo di dollari senza aver venduto alcun prodotto. In seguito, però, la situazione è velocemente precipitata, tra continui ritardi delle spedizioni, difficoltà nelle riparazioni, problemi legali, scandali sessuali legati alla figura di Rubin, tagli al personale e ovviamente vendite sotto le aspettative. Pensate che le stime parlavano di 5000 unità vendute in tutto il mondo nel primo mese. Insomma, un gigantesco flop.

Nonostante tutto questo, sembra che Andy Rubin non si sia dato per vinto e voglia riprovarci con uno smartphone basato sull'intelligenza artificiale. Inoltre, recentemente Essential ha comprato CloudMagic, azienda nota per il client di posta intelligente NewtonMail.