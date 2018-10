Il CT della Spagna, Luis Enrique, ha diramato le convocazioni tramite un video su Twitter

Archiviata l'ottava giornata della Serie A, per i giocatori è tempo di tuffarsi nuovamente nella Nations League che li vedrà impegnati con le rispettive nazionali. Nel weekend sono state diramate le varie convocazioni, ma il primato di quelle più particolari appartiene alla Spagna.

Il nuovo commissario tecnico, l'ex allenatore di Roma e Barcellona Luis Enrique, ha fatto molto parlare già lo scorso mese quando aveva optato per la classica lavagna negli spogliatoi.

Nel weekend però il commissario tecnico ha fatto un ulteriore passo in avanti ed ha diramato le convocazioni sempre attraverso i social network, ma in un altro modo. Lo spagnolo is è affidato a Twitter, su cui ha pubblicato un filmato in cui lo si vede appendere le maglie dei giocatori allo spogliatoio.

Il nuovo metodo sembra piacere agli spagnoli ed in generale a tutti gli appassionati, dal momento che il video ha toccato quota 861.000 visualizzazioni, 3.627 retweet e 9.345 mi piace.

Luis Enrique si dimostra ancora una volta uno degli allenatori più all'avanguardia del panorama calcistico europeo, e chissà che non abbia in serbo anche altre sorprese per le prossime convocazioni. Per il momento è stato utilizzato Twitter ed il più classico video, chissà che al prossimo giro non tocchi ad Instagram.