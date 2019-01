Il cybercrimine ha fatto danni per 5.200 miliardi di dollari nel 2018

Ammonterebbero a 5.200 miliardi di dollari i mancati ricavi provocati a livello globale dal cyber crimine. Lo dice un report del centro di ricerca Accenture, intervistati anche 1700 CEO e top manager per capire l'opinione dei principali volti dell'economia mondiale sul fenomeno. High-tech e automotive i settori più a rischio.

Ransomware in grado di immobilizzare aziende per giorni, o di interrompere completamente le attività di strutture pubbliche e strategiche come ospedali e centrali elettriche. Malware sempre più sofisticati, ora capaci di scegliere con cura le vittime a cui estorcere denaro. Gli smartphone che stanno progressivamente prendendo il posto di laptop e pc come bersagli più gettonati dagli hacker. E i device IoT sempre più diffusi nelle case e nelle aziende, ma con misure di sicurezza quasi sempre non all'altezza.

Il 2018 è stato un anno apocalittico per la sicurezza informatica e i dati, quantificabili, lo provano. Sarebbero 5.200 i mancati ricavi prodotti all'economia mondiale dall'attività dei cybercriminali, a dirlo un report di Accenture riportato in Italia dall'ANSA. Una indagine condotta intervistando 1700 tra CEO e manager di alto livello operanti all'interno di aziende di primo piano di nazionalità diversa.

Per il 79% di questi il progresso dell'economia digitale rischia di essere compromesso in assenza di miglioramenti sul fronte della cybersecurity. Oltre la metà di loro, invece, crede che il web stia peggiorando per numero di attacchi e pericolosità, ignorando come reagire al cybercrimine. I tre quarti dei manager intervistati credono che l'unica risposta possibile sia globale, coordinata tra più strutture internazionali.

5.200 miliardi di danni a livello globale, ma il settore che rishcia di più, dice sempre Accenture, è quello High-tech, a seguire il life science e l'automotive — settori che valgono globalmente, rispettivamente, 753, 642 e 505 miliardi.