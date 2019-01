Il discorso di fine anno di Mattarella è da record sui social

Nella giornata di ieri si è molto parlato del discorso di fine anno tenuto dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella serata del 31 Dicembre e trasmesso a reti unificate su Rai 1, Rai 2, Rai 3, RaiNews 24 e Canale 5 e Rete 4. Un discorso che ha trovato consensi unanimi da parte delle forze politiche.

Il tutto è anche rafforzato dagli ascolti. Sui canali della TV di Stato RAI, i quattordici minuti in cui Mattarella ha voluto salutare la nazione ed augurare un buon anno hanno registrato 6,790 milioni di spettatori, con uno share del 40% in aumento rispetto a quello del 2017. Su Rai 1, la diretta è stata vista da 5,133 milioni di persone (share del 30,3%), mentre su Rai 2 da 777 mila spettatori (4,6%), su Rai 3 da 821 mila spettatori (4,8%) e su RaiNews da 59 mila persone con uno share dello 0,34%. Discorso diverso per le reti Mediaset: su Canale 5 il discorso è stato visto da 2,634 milioni di spettatori, generando uno share del 15,6%, mentre su Rai 4 gli spettatori sono stati 359 mila (2,1%).

L'eco delle parole di Mattarella ha risuonato forte anche sui social, dove il discorso è da record. La diretta trasmessa sull'account Twitter del Quirinale ha superato nella prima giornata quota 2 milioni di visualizzazioni, il triplo rispetto allo scorso anno. A giudicare dalle prime analisi effettuate dagli esperti, a livello social si può dire senza mezzi termini che il discorso di Mattarella è stato il più visto, ascoltato e twittato dei quattro finora tenuti durante il suo mandato.