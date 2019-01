Il Drive Autopilot di NVIDIA si arricchisce con nuove funzionalità

NVIDIA, nel corso del CES di Las Vegas ha svelato quello che è etichettato come il primo sistema di guida automatizzato Level 2+, che potrà essere utilizzato dai produttori di automobili.

La tecnologia, denominata Drive Autopilot, include una serie di funzionalità di guida che automatizzeranno i veicoli. Come più volte specificato dallo stesso sviluppatore, non si tratta in alcun modo di un sistema di guida completamente autonoma, ma è in grado di fornire assistenza agli autisti come il cambio di corsia, l'assistenza al parcheggio ed il rilevamento dei pedoni.

La piattaforma è in grado di sviluppare anche una mappatura personale dei veicoli, consentendo loro di ricordare i percorsi precedenti per crearne di autonomi senza mappe in alta definizione. Inoltre, Drive Autopilot può anche dare ai veicoli la possibilità di monitorare i conducenti ed include delle funzioni di copilota grazie all'AI.

Il tutto rientra nella piattaforma Drive di NVIDIA, basata sul sistema Xavier dell'azienda, specificamente creato per le piattaforme automobilistiche d'IA e che secondo il produttore è in grado di eseguire 30 trilioni di operazioni al secondo utilizzando solo 30 watt di potenza. E' anche stato progettato per consumare meno energia possibile, dal momento che l'assorbimento di batteria è un aspetto importante per i veicoli elettrici.

NVIDIA ha anche smentito lo studio di Highway Safety pubblicato lo scorso agosto 2018, il quale aveva mostrato che i sistemi ADAS di Livello 2 offrono "rilevazioni dei veicoli incoerenti e scarsa capacità di restare all'interno delle corsie su strade sinuose o collinari". Secondo lo sviluppatore, Drive Autopilot è in grado di affrontare tutti questi quesiti, e per questo ha già trovato due clienti: i tedeschi di Continental AG e ZF Friedrischshafen AG, che utilizzeranno la piattaforma per i sistemi di auto guida che debutteranno nel 2020.