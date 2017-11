Il Face ID di iPhone X è stato ingannato da una maschera artificiale

L’azienda vietnamita Bkav specializzata nel campo della sicurezza è riuscita a violare il sistema Face ID introdotto con iPhone X, l’ultimo device di punta di casa Apple.

L’azienda è riuscita ad eludere il Face ID attraverso la realizzazione di una maschera realizzata mediante la stampa 3D, composta da un naso in silicone e fotografie stampate, mentre le zone restanti del viso utilizzano un materiale apposito. Durante l’evento Apple, Phil Schiller aveva dichiarato di aver effettuato diverse prove con produttori di maschere di Hollywood proprio per migliorare la sicurezza del Face ID, tuttavia la Bkav è riuscita ad eludere il sistema.

Tutto questo però non comporterebbe un rischio per l’utente medio poiché serve comunque un’attrezzatura speciale e una conoscenza non indifferente per elaborare una maschera del genere. La possibilità però esiste nonostante Apple ha più volte sottolineato come il Face ID rimanga una tecnologia sicura e più affidabile del precedente Touch ID. Vedremo se Apple si esprimerà al riguardo nei prossimi giorni.