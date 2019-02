Il File Manager di Windows 3.0 arriva sul Windows Store di Windows 10

Microsoft ha rilasciato il vecchio File Manager di Windows 3.0 sul Windows Store di Windows 10. Si tratta di una riedizione dello storico file manager rilasciato per la prima volta negli anni 90, a cui gli sviluppatori hanno dovuto apportare delle modifiche per renderlo compatibile con l'attuale versione dell'OS.

Microsoft ad esempio ha ottimizzato l'applicazione per farlo girare regolarmente sui dispositivi basati su Windows 10 con architettura a 64 bit.

Il File Manager di Windows 3.0 però include diverse funzionalità interessanti, inclusa la possibilità di trascinare e rilasciare file da una cartella all'altra. E' anche presente il supporto per la semplice navigazione tra cartelle e per spostarsi tra diverse posizioni. E' anche possibile accedere al menù di scelta rapida. E' anche possibile cercare i file tramite l'apposito campo, che supporta anche le sottodirectory.

Per scaricarlo, basta cercare "Windows File Manager" ed effettuare il download dell'applicazione, che ovviamente è gratuita. La pubblicazione è silenziosamente avvenuta lo scorso 21 Gennaio, e può essere installato sui computer e dispositivi basati sul Creators Update e versioni successive. In calce vi proponiamo alcuni screenshot dell'applicazione, che sicuramente sarà molto apprezzata dagli appassionati dei vecchi sistemi operativi, o semplicemente per i nostalgici. Fateci sapere tramite i commenti se avete intenzione di scaricare l'app o no.