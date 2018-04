Il Fisco diventa moderno: accesso con la password unica SPID

A partire da oggi diventa più facile accedere ai servizi offerti dal Fisco Online, come la registrazione di contratti di locazione, i dati catastali ed altro. Tutti i servizi dell'Agenzia delle Entrate, infatti, saranno accessibili anche tramite il Sistema Pubblico d'Identità Digitale (SPID), su cui sta puntando il Governo.

Si tratta di un ammodernamento importante, dal momento che la password unica, attivabile gratuitamente, potrà essere utilizzata anche su altri servizi online che hanno aderito all'iniziativa.

Su questa innovazione ha puntato massicciamente il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, il quale ha affermato che anche grazie al supporto del partner Sogei, "l'accesso tramite le credenziali Spid si affianca alle attuali modalità di autenticazione previste per i 7,3 milioni utenti dei servizi telematici dell'Agenzia (di questi 6,7 milioni sono utenti Fisconline)".

Ovviamente felice l'Agenzia per l'Italia Digitale, che alla Presidenza del Consiglio sovraintende SPID con il Team Digitale di Diego Piacentini. "Il passo dell'Agenzia delle Entrate è importante perché si tratta di servizi utilizzati da tutti i cittadini. E quindi è una mossa propedeutica alla diffusione dello strumento identità digitale" affermano da Palazzo Chigi, i quali sostengono anche che "la notizia è parte del percorso che stiamo facendo in questo periodo per far crescere Spid".

L'adozione della SPID da parte della pubblica amministrazione è attualmente in aumento: secondo i numeri, però, solo meno della metà delle PA l'hanno scelta, nonostante per legge avrebbero dovuto farlo tutte entro Marzo 2018.

Antonio Samaritani, parlando con Repubblica ha sottolineato nuovamente l'importanza dello SPID, che viene definito "un passaggio importante perché si tratta di un servizio “universale” utilizzato da tutti i cittadini. Questi sono gli elementi che Insieme agli strumenti messi in campo per agevolare la diffusione di SPID all’interno delle amministrazioni e del mercato ci permettono di continuare a lavorare al percorso di crescita del progetto".