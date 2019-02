Il fondatore di BitGrail dovrà restituire i fondi ai propri clienti

E' stato pubblicato di recente il resoconto del tribunale sulla vicenda di BitGrail, la piattaforma di exchange per le criptovalute. Il fondatore Francesco Firano è stato condannato a restituire 170 milioni di Dollari ai clienti.

Nella sentenza si legge che "la corte stabilisce che sia BitGrail che il sign. Firano debbano dichiarare bancarotta. Ed autorizza il sequestro di svariati beni appartenenti al sign. Firano".

Le autorità, secondo quanto riferito dalla stampa specializzata, avrebbero già provveduto a confiscare beni per circa un milione di Dollari. Nel resoconto si legge anche che "milioni di dollari in criptovalute sono stati sequestrati dai conti dell'exchange BitGrail, e spostati in conti gestiti da fiduciari selezionati dal tribunale."

La sentenza stabilisce che "è stato l'exchange BitGrail che, a causa di un difetto software, ed effettuare molteplici richieste al nodo e permesso ai fondi di abbandonare il wallet. Non è stata la rete Nano a consentire prelievi multipli. Inoltre, l'exchange conservava i propri fondi in criptovaluta Nano all'interno di un 'hot wallet', compromettendone la sicurezza".

L'intera vicenda risale al Febbraio dello scorso anno, quando Firano aveva sporto denuncia alla Polizia Postale per il furto di 170 milioni di Dollari in criptovalute Nano, a causa di un attacco esterno alla piattaforma.