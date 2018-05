Il fotografo dell'anno di Wildlife squalificato per aver usato un animale impagliato

Brutta avventura per il fotografo Marcio Cabral, che dopo aver vinto il concorso Photographer of the Year di Wildlife con la sua "The Night Raider" è stato squalificato dai giudici per aver utilizzato un animale impagliato per scattare la sua foto. Nell'immagine è possibile vedere un formichiere intento ad arrampicarsi su di un nido di termiti, sotto un cielo stellato.

Le verifiche sono state eseguite da un team composto da cinque scienziati, che dopo aver analizzato con attenzione l'animale mostrato nella fotografia sono giunti alla conclusione che non si può trattare di un formichiere qualsiasi, così come li si trova in natura, ma sarebbe invece un esemplare impagliato. Accusa prontamente rigettata dal fotografo, che però non ha potuto evitare la squalifica della sua opera vincitrice della sezione "Animals in their Environment", a causa della violazione delle regole del contest.

Le indagini sulla fotografia sono cominciate a marzo, dopo una segnalazione anonima giunta negli uffici dell'organizzatore dell'evento, il Natural History Museum di Londra (città che ospiterà la presentazione di OnePlus 6), che ha sollevato sin da subito alcuni dubbi sull'autenticità dell'immagine. Il museo è riuscito ad ottenere alcune fotografie del presunto esemplare impagliato usato per la foto da Cabral, conservato all'Emas National Park in Brasile, e le analogie tra i due animali in fatto di postura, caratteristiche della pelliccia e morfologia fisica sarebbero schiaccianti. Le foto ritrarrebbero quindi lo stesso animale presente nell'opera vincitrice del concorso, quindi l'animale ritratto da Marcio Cabral è stato giudicato come impagliato.

Al fotografo è stato inoltre impedito di partecipare alle future edizioni del contest.