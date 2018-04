Il Galaxy S10 dovrebbe includere un sensore per le impronte integrato nel display

Samsung ha lanciato il Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus solo da qualche mese, e la prossima tappa del gigante coreano è rappresentata dalla presentazione del Galaxy Note 9, ma sul web si parla già di Galaxy S10. Sul web infatti sono comparse le prime voci di quello che con ogni probabilità sarà il top di gamma 2019 della società.

Indiscrezioni che provengono dal sito coreano The Bell, secondo cui il Galaxy S10 includerà finalmente il tanto chiacchierato e rincorso sensore di impronte digitali integrato sotto il display. La funzione era nell'aria già nei mesi precedenti alla presentazione ufficiale del Galaxy S9, ma come abbiamo potuto ben vedere, non ha visto la luce.

Lo stesso sito riferisce anche che il sensore per le impronte integrato nello schermo potrebbe vedere la luce già nel Galaxy Note 9, ma alcuni analisti (come l'affidabile Ming-Chi Kuo) sostengono che il lancio della tecnologia ad oggi risulta abbastanza improbabile in quanto il sensore ancora non sarebbe pronto per la produzione di massa.

Il rapporto di The Bell sostiene anche che Samsung migliorerà la tecnologia integrata nelle telecamere per effettuare il rilevamento in 3D del volto, in modo tale da aumentare il livello di sicurezza della funzionalità di sblocco. Chiaramente, tutto ciò dovrebbe anche portare ad un miglioramento per l'applicazione AR Emoji.

A livello di design, invece, il Galaxy S10 dovrebbe essere simile al predecessore. Il sito infatti sostiene che il dispositivo continuerà ad utilizzare l'Infinity Display di Samsung, che però avrà una diagonale leggermente più ampia passando da 5,77 a 5,8 pollici per la variante normale, e 6,3 pollici (contro i 6,22 precedenti) per quella Plus. Non sappiamo invece a livello di dimensioni come imposterà il tutto il gigante coreano, ma è probabile che le cornici vengano ristrette.

Il dispositivo dovrebbe entrare in produzione già a Novembre, almeno per quanto riguarda le componenti collegate alla scocca ed il design.