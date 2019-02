Il Galaxy S10+ si mostra in un video hands-on, continuano i leak

Dopo la pubblicazione integrale delle schede tecniche dell'intera gamma, avvenuta nella giornata di ieri, la linea Galaxy S10 di Samsung continua a far parlare di se. Questa volta è stato pubblicato sul web un video hands on che mostra la variante Plus tra le mani di un utente.

La pubblicazione del filmato, che vi mostriamo in apertura, è avvenuta per mano di un rivenditore di accessori per smartphone battezzato MobileFun, e ci mostra un dispositivo della linea perfettamente funzionante tra le due mani. Si tratta del primo filmato "reale" del dispositivo, che sarà presentato tra una settimana (20 Febbraio) nel corso dell'evento Unpacked in programma a San Francisco.

Nel video è possibile ottenere uno sguardo ravvicinato dello smartphone, del design (che conferma praticamente in toto i rumor e render emersi in precedenza) e del display Infinity-O, in cui sono stati incisi due fori sulla parte superiore destra per ospitare le lenti frontali.

Interessante anche notare come, nel momento in cui viene spento il display e lo smartphone girato contro luce, viene mostrato un altro foro in basso al centro, probabilmente per lo scanner per le impronte digitali. Tuttavia, è altamente probabili si tratti di una semplice pellicola apposta da Samsung per porre l'accento sulle novità introdotte. Secondo molti però si tratta di una conferma del fatto che le pellicole potrebbero rendere lo schermo per le impronte digitali non funzionante.