Il Galaxy S10+ si mostra un un nuovo set di render ufficiali

Con l'inizio di febbraio, è ufficialmente partito il countdown all'evento Unpacked 2019 in programma il 20/2, nel corso del quale Samsung dovrebbe svelare al mondo la nuova linea di smartphone top di gamma, composta dal Galaxy S10. Il modello Plus è nuovamente trapelato in rete in un nuovo set di render bollati come ufficiali.

Ovviamente, come sempre vi invitiamo a prendere con le pinze i render trapelati in rete, in quanto nonostante siano bollati come ufficiali non provengono direttamente dal produttore, ma da un leakster piuttosto famoso ed affidabile.

Come si può vedere nell'immagine comparativa presente in calce, le differenze tra il Galaxy S10 ed il Galaxy S10+ sono da ricercare soprattutto nelle dimensioni. La versione piccola dello smartphone infatti dovrebbe includere uno schermo Super AMOLED da 6,1 pollici, con batteria da 3300 mAh. Il più grande invece dovrebbe offrire agli utenti due fotocamere frontali integrate tramite la tecnologia Infinity-O, studiata da Samsung per evitare il notch, un display da 6,44 pollici Super AMOLED ed ovviamente una batteria da 4.000 mAh.

Rumor alla mano, il Galaxy S10+ dovrebbe anche sfoggiare cinque fotocamere in totale, di cui tre sulla scocca posteriore e due su quella frontale.

E' anche previsto il lancio di un modello con supporto al 5G, con batteria da 5000 mAh. Tutti i modelli invece dovrebbero essere accomunati dalla presenza di un sensore per le impronte digitali sotto schermo.