Il Garante della Privacy contro Poste: "stop al sistema di controllo delle code"

Il Garante della Privacy dice stop al sistema di gestione delle code presente in tutti gli uffici del circuitopresenti nel nostro paese.

La decisione arriva a seguito di una lunga istruttoria aperta dal Garante, che aveva sollevato non pochi dubbi circa la privacy e la trasparenza di questo sistema.

Secondo i commissari, che hanno disposto l'immediato stop all'utilizzo di questo sistema, i monitor possono essere usati per effettuare "il monitoraggio pervasivo e costante dei dipendenti". La decisione di aprire l'istruttoria era arrivata a seguito delle numerose segnalazioni degli impiegati, supportate anche dai sindacati che avevano sollevato qualche perplessità sul sistema di "gestione delle attese" introdotto ormai qualche anno fa dalla società.

I dipendenti, infatti, si erano rivolti al Garante facendo notare che il sistema rendeva visibili i nomi degli operatori sui display luminosi, nella parte inferiore e sotto al numero di coda, senza aver dato loro alcuna informazione preventiva. I sindacati, invece, dal canto loro avevano fatto notare che l'azienda non aveva "stipulato alcun accordo sindacale specifico".

La questione aveva suscitato non poche perplessità tra i rappresentanti dell'autorità Garante, che ha accertato che "le criticità del sistema riguardavano aspetti ben più significativi di quelli rilevati". In particolare, nell'istruttoria si legge che questa console consentiva a 12.000 soggetti di accedere in tempo reale ed in maniera continuativa, ai dati sugli sportelli e gli operatori. Questi dati potevano essere raccolti e memorizzati in report, il che non rendeva il sistema uno "strumento di lavoro".

Nell'istruttoria si legge che Poste Italiane dovrà interrompere immediatamente l'utilizzo dei dati trattati in modo illecito.