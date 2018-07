Il Garante per la Privacy lancia il progetto e-state in privacy 2018 per vacanze sicure

Anche quest'anno, il Garante per la Privacy ha lanciato il progetto "e-state in privacy", attraverso sui mira a sensibilizzare coloro che si recheranno presso le località di vacanza al rispetto della privacy. Nello specifico, collegandosi a questo indirizzo sarà possibile accedere a consigli su come usare gli strumenti durante le vacanze.

Il Garante sciolina una serie di consigli su come usare social network, smartphone e tablet in vacanza, ma anche su come effettuare selfie e fotografie.

Nel primo punto, ad esempio, viene posto l'accento sui selfie e le fotografie, con particolare attenzione ai minori, le cui fotografie possono finire nelle mani di malintenzionati, ecco perchè prima di postarle viene consigliato di oscurare il volto o posizionando una faccina sul viso.

Per coloro che non voglio far sapere dove si sono recati in vacanza, il Garante consiglia di disabilitare i servizi di localizzazione.

Particolarmente importante è il quarto punto, ovvero sui social-ladri: "postando sui social network informazioni sulle vacanze si potrebbe far sapere ad eventuali malintenzionati che la propria casa è vuota. Il pericolo aumenta se poi si scrive anche quando si parte e per quanto tempo si resterà in ferie. Il suggerimento è innanzitutto quello di evitare di diffondere on line informazioni molto personali, come ad esempio l'indirizzo di casa o le foto del proprio appartamento" si legge.

Altri consigli riguardano gli oggetti per la domotica che consentono di controllare la casa a distanza, ma anche una revisione per le impostazioni di visibilità dei contenuti pubblicati sui social network, senza dimenticare gli annunci pubblicitari che promettono vacanze da sogno a poco prezzo, che spesso possono nascondere virus o ransomware.

Viene posta anche particolare attenzione ai droni e sulla normativa relativa alla pubblicazione delle fotografie ed immagini scattate dalle telecamere volanti.

La lista completa dei consigli è visualizzabile a questo indirizzo.