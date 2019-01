Il Governo Giapponese hackererà i device dei suoi stessi cittadini

Il Governo giapponese durante tutto il 2019 hackererà i device smart dei suoi cittadini. Non è una iperbole, letteralmente, dei tecnici si faranno il giro del Paese con l'obiettivo di violare gli oltre 200 milioni device connessi alla rete dei giapponesi in vista di Tokyo 2020.

Come è noto, una delle più grandi minacce per la sicurezza informatica attuale è costituita dai device IoT —Internet of things, letteralmente, l'internet degli oggetti. Termostati connessi allo smartphone, frigoriferi che avvertono quando è finito il latte, luci personalizzabili con Alexa, stampanti, e, ovviamente, le sempre più popolari telecamere di sicurezza.

Usare in modo "smart" oggetti nati come analogici, e che eravamo abituati a vedere come inanimati, è sicuramente bellissimo. Il problema è che le misure di sicurezza della IoT sono ancora blande, e il consumatore non percepisce la sua nuovissima telecamera controllabile da tablet come un possibile bersaglio degli hacker. Eppure si tratta di uno dei target più ghiotti, un po' per far breccia nella vita privata delle persone, un po' perché colpire i device IoT è un ottimo modo per creare botnet, orde di zombie pronti ad attaccare siti e server con attacchi DDoS coordinati.

Il Giappone nel 2020 ospiterà le Olimpiadi a Tokyo, quelle invernali di due anni fa in Sud Corea hanno visto il tentativo di sabotaggio da parte di hacker stranieri. Il Giappone non ha intenzione di stare a guardare sperando nella fortuna, e ha avviato già da oggi un ambizioso piano di rafforzamento della sicurezza digitale tanto delle sue infrastrutture, che di quelle dei suoi cittadini.

Così nel 2019 saranno testate le misure di sicurezza dei device smart dei cittadini del Giappone, oltre 200 milioni, tra stampanti, telecamere e altri IoT device presenti nelle case del Sol Levante. I tecnici del governo partiranno dalle basi, provando ad inserire le password di default e cercando di capire, statisticamente, quanti sono i giapponesi che incorrono nell'errore di non personalizzare le credenziali d'accesso di router e altri dispositivi smart. Verranno testati anche altri espedienti, l'obiettivo è quello di capire e analizzare il livello di vulnerabilità dei cittadini, e prendere per tempo contromisure in vista dei giochi olimpici di Tokyo 2020.