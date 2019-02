Il Governo vuole portare Hyperloop di Elon Musk in Italia: 'Palermo-Catania in 10 minuti'

Annuncio storico per il mondo della mobilità italiana.Il sottosegretario alla presidenza del consiglio, Stefano Buffagni, ha annunciato il progetto del Governo di portare i treni superveloci di Elon Musk, della società Hyperloop, in Italia.

L'idea è di installare il treno dei record nel nostro paese, per favorire i trasporti ed aprire le porte ad una rivoluzione tecnologica nel settore ferroviario.



Un'idea, al momento, ma che potrebbe anche diventare realtà in futuro. Il Governo ci sta riflettendo e come annunciato dallo stesso Buffagni del Movimento 5 Stelle sul proprio account ufficiale Facebook, "ho incontrato Bipop Gresta, il presidente di Hyperloop, l’azienda che sta lavorando allo studio di un treno supertecnologico capace di coprire la tratta Milano-Roma in appena mezzora o Catania-Palermo in poco più di dieci minuti. Un progetto entusiasmante che potrebbe rivoluzionare le infrastrutture di questo paese e creare occupazione. Fantascienza, diranno gli scettici. Forse, ma di sicuro vent’anni fa erano fantascienza anche gli smartphone, le stampanti 3D e la blockchain e invece oggi fanno parte della nostra vita. Allo stesso tempo, però, è necessario, prima di lanciarsi in questo tipo di imprese, studiare con cura la documentazione che al momento è in fase di certificazione a livello europeo. Bisognerà capire, per questo come per altri progetti, la sostenibilità dei costi, l’impatto ambientale, il ritorno economico. Ma una cosa è certa: noi abbiamo in mente un orizzonte di 10-20 anni, e non intendiamo restare fermi in attesa che il futuro ci passi ancora una volta sotto il naso".

Il post è condito da un'immagine in cui è ritratto proprio Buffagni insieme a Gresta, con il claim "stiamo studiando il futuro dei trasporti".

La notizia era stata preannunciata dal Corriere della Sera nella giornata di ieri e confermata oggi dai diretti interessati.