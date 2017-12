Il jailbreak di iOS 11.2.1 su iPhone X è stato effettuato dai ricercatori di Alibaba

La scorsa settimanaha rilasciatopered. Si è trattato, come prevedibile, di un minor update che ha corretto alcuni bug e migliorato la stabilità del sistema operativo. Pochi giorni dopo, però, alcuni ricercatori di sicurezza hanno rivelato di essere riusciti ad effettuare il jailbreak

Il tutto è da imputare ai ricercatori di Secure Pandora Labs, una branca di Alibaba, che hanno pubblicato la fotografia che trovate in calce in cui, come si può vedere, è mostrato anche Cydia nella lista di applicazioni di un iPhone X.

Cydia, infatti, è l'applicazione installata tramite jailbreak che consente di accedere alle varie repository che permettono di installare tweak ed add-on al sistema operativo, nonostante le numerose aggiunte introdotte da Apple con gli ultimi aggiornamenti del sistema operativo, che hanno reso praticamente inutile per molti effettuare lo "sblocco" del dispositivo.

Il jailbreak in questione, a quanto pare, sarebbe untethered, ed è stato descritto dai ricercatori come "perfetto" e "diverso".

"Anche se iOS 11.2 corregge alcune bug di sicurezza, possiamo confermarvi che la nuova versione del sistema operativo diffusa, la 11.2.1, consente ancora di effettuare il jailbreak" hanno affermato i ricercatori che, però, non hanno diffuso molti dettagli tecnici su come sia stata effettuata la procedura. Le ragioni sono da ricercare in "alcuni motivi di sicurezza" che probabilmente non porteranno al rilascio pubblico del tool.